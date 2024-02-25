Зеленский о ATACMS на 300 км: я в позитиве от ответа партнеров по этому оружию

Президент Владимир Зеленский заявил, что он находится в позитиве от недавнего ответа украинских партнеров по поводу американских дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам форума "Украина. Год 2024".

"По поводу ATACMS на 300 км. Вы понимаете, что мы будем с этим делать, и Россия понимает. Я бы ответил вам обобщенно, я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию", - заявил он.

ATACMS для Украины

Осенью прошлого года украинские военные ударили по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.

Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

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