Количество жертв российского обстрела в Чернигове увеличилось до 13

В Чернигове количество погибших мирных граждан в одном из спальных районов города в результате обстрела войсками РФ из тяжелой артиллерии утром 16 марта увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi .

По данным оперативного командования "Север", оккупанты в среду около десяти утра били по Чернигову из тяжелой артиллерии, скорее всего - использовали "Грады".

В результате ударов погибли гражданские, которые стояли в очереди за хлебом.

"Число погибших возросло до 13", - рассказал глава полиции Черниговской области Владимир Нидзельский.