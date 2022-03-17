ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество жертв российского обстрела в Чернигове увеличилось до 13

Новина українською →
Чернигов, Четверг 17 марта 2022 00:35
Количество жертв российского обстрела в Чернигове увеличилось до 13 Фото: последствия обстрела Чернигова российскими войсками (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Чернигове количество погибших мирных граждан в одном из спальных районов города в результате обстрела войсками РФ из тяжелой артиллерии утром 16 марта увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

По данным оперативного командования "Север", оккупанты в среду около десяти утра били по Чернигову из тяжелой артиллерии, скорее всего - использовали "Грады".

В результате ударов погибли гражданские, которые стояли в очереди за хлебом.

"Число погибших возросло до 13", - рассказал глава полиции Черниговской области Владимир Нидзельский.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты намерены возобновить наступление на Чернигов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами