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Знали, куда бьют: на тротуаре возле театра в Мариуполе были надписи "Дети"

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Четверг 17 марта 2022 00:33
Знали, куда бьют: на тротуаре возле театра в Мариуполе были надписи "Дети" Театр в Мариуполе (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Предупреждающие надписи "Дети" были нанесены на асфальтовом покрытии тротуара с двух сторон Мариупольского театра. Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На тротуаре возле мариупольского театра крупными буквами было написано слово "Дети". Надписи отчетливо видны на новых спутниковых снимках от Maxar Technologies. Судя по дате снимков, в понедельник обозначения возле театра уже присутствовали.

В горсовете Мариуполя заявили, что, несмотря на это, российские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в центре города. По предварительной информации самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Количество жертв пока неизвестно.

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