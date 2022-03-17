Знали, куда бьют: на тротуаре возле театра в Мариуполе были надписи "Дети"
Предупреждающие надписи "Дети" были нанесены на асфальтовом покрытии тротуара с двух сторон Мариупольского театра. Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На тротуаре возле мариупольского театра крупными буквами было написано слово "Дети". Надписи отчетливо видны на новых спутниковых снимках от Maxar Technologies. Судя по дате снимков, в понедельник обозначения возле театра уже присутствовали.
В горсовете Мариуполя заявили, что, несмотря на это, российские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в центре города. По предварительной информации самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Количество жертв пока неизвестно.
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