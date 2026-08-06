Зеленський анонсував звільнення через ситуацію із водою в Марганці

"Важливо також, що ухвалені прем’єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та інших містах на Дніпровщині. Ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні - у відомствах, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено", - наголосив глава держави.

Президент також сказав, що розраховує, що в обласних і місцевих владах "будуть не спати й значно швидше реагувати" на потреби українців.

"Час війни - це час роботи 24 на 7", - підкреслив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, у Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області внаслідок аварії на водогоні відсутнє забезпечення питною водою протягом кількох днів поспіль.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що у ситуації також винна не повна і не своєчасна реакція відповідальних посадових осіб. Він також анонсував "жорсткі висновки найближчим часом".