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Зеленський анонсував звільнення через ситуацію із водою в Марганці

20:02 06.08.2026 Чт
2 хв
Глава держави сподівається, що в інших облрадах "не будуть спати" під час НС
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Кількаденна відсутність води у Марганці Дніпропетровської області обернеться звільненням для відповідальної особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Важливо також, що ухвалені прем’єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та інших містах на Дніпровщині. Ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні - у відомствах, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено", - наголосив глава держави.

Президент також сказав, що розраховує, що в обласних і місцевих владах "будуть не спати й значно швидше реагувати" на потреби українців.

"Час війни - це час роботи 24 на 7", - підкреслив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, у Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області внаслідок аварії на водогоні відсутнє забезпечення питною водою протягом кількох днів поспіль.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що у ситуації також винна не повна і не своєчасна реакція відповідальних посадових осіб. Він також анонсував "жорсткі висновки найближчим часом".

Глава уряду також наголошував, що очікує на вирішення проблеми забезпечення мешканців питною водою вже сьогодні.

Зазначимо, російський обстріл 5 серпня призвів до знеструмлення 126 тисяч родин у Дніпропетровській області. Зокрема, у Нікополі, Марганці, Покрову та сусідніх селах.

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Володимир ЗеленськийДніпропетровська областьВодопостачання