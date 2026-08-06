Зеленский анонсировал увольнения из-за ситуации с водой в Марганце

Несколькодневное отсутствие воды в Марганце Днепропетровской области обернется увольнением для ответственного лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Важно также, что приняты премьер-министром необходимые решения по Марганцу и другим городам на Днепровщине. Позорная ситуация была из-за отсутствия воды там и очень медленной реакции на региональном уровне - в ведомствах, отвечающих за обеспечение водой. Ответственное лицо будет уволено", - подчеркнул глава государства.
Президент также сказал, что рассчитывает, что в областных и местных властях "будут не спать и значительно быстрее реагировать" на нужды украинцев.
"Время войны - это время работы 24 на 7", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в Марганце и близлежащих громадах Днепропетровской области в результате аварии на водопроводе отсутствует обеспечение питьевой водой в течение нескольких дней подряд.
Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что в ситуации также виновна не полная и не своевременная реакция ответственных должностных лиц. Он также анонсировал "жесткие выводы в ближайшее время".
Глава правительства также отмечал, что ожидает решения проблемы обеспечения жителей питьевой водой уже сегодня.
Отметим, российский обстрел 5 августа привел к обесточиванию 126 тысяч семей в Днепропетровской области. В частности, в Никополе, Марганце, Покрове и соседних селах.