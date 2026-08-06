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Зеленский анонсировал увольнения из-за ситуации с водой в Марганце

20:02 06.08.2026 Чт
2 мин
Глава государства надеется, что в других облсоветах "не будут спать" во время ЧС
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Несколькодневное отсутствие воды в Марганце Днепропетровской области обернется увольнением для ответственного лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Важно также, что приняты премьер-министром необходимые решения по Марганцу и другим городам на Днепровщине. Позорная ситуация была из-за отсутствия воды там и очень медленной реакции на региональном уровне - в ведомствах, отвечающих за обеспечение водой. Ответственное лицо будет уволено", - подчеркнул глава государства.

Президент также сказал, что рассчитывает, что в областных и местных властях "будут не спать и значительно быстрее реагировать" на нужды украинцев.

"Время войны - это время работы 24 на 7", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, в Марганце и близлежащих громадах Днепропетровской области в результате аварии на водопроводе отсутствует обеспечение питьевой водой в течение нескольких дней подряд.

Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что в ситуации также виновна не полная и не своевременная реакция ответственных должностных лиц. Он также анонсировал "жесткие выводы в ближайшее время".

Глава правительства также отмечал, что ожидает решения проблемы обеспечения жителей питьевой водой уже сегодня.

Отметим, российский обстрел 5 августа привел к обесточиванию 126 тысяч семей в Днепропетровской области. В частности, в Никополе, Марганце, Покрове и соседних селах.

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Владимир ЗеленскийДнепропетровская областьВодоснабжение