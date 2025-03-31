Зеленський анонсував зустріч військових представників: обговорять контингент для України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Вони обговорили наближення миру в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

"Скоординували наші спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів", - розповів Зеленський.

Він також подякував Британії щодо її позиції відносно тиску на Росію аби та не змогла розширювати війну.

"Зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний - постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти й примушувати Росію до миру", - підкреслив Зеленський.

Миротворча місія в Україні

Раніше Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Її метою є об'єднання країн, які готові відправити військових до України.

Результатом цієї ідеї став саміт "Коаліції охочих", який пройшов нещодавно у Парижі. Тоді стало відомо, що Франція і Британія вирішили відправити в Україну спеціальну місію. Вона займеться посиленням української армії.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду". Однак наразі не відомо, хто до неї увійде.