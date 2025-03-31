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Зеленский анонсировал встречу военных представителей: обсудят контингент для Украины

Понедельник 31 марта 2025 21:47
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Зеленский анонсировал встречу военных представителей: обсудят контингент для Украины Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Киром Стармером. Они обсудили приближение мира в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

"Скоординировали наши совместные шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности. Мы готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов", - рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил Британию за ее позицию относительно давления на Россию, чтобы та не смогла расширять войну.

"Сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня - постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру", - подчеркнул Зеленский.

Миротворческая миссия в Украине

Ранее Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Ее целью является объединение стран, которые готовы отправить военных в Украину.

Результатом этой идеи стал саммит "Коалиции желающих", который прошел недавно в Париже. Тогда стало известно, что Франция и Великобритания решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду". Однако пока не известно, кто в нее войдет.

Подробно о том, что такое "коалиция желающих" по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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