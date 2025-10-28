Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС для обговорення плану завершення війни

"Під час "коаліції рішучих" європейські лідери сказали, що вони хотіли б також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких років. Це не план закінчення війни, тому що ви знаєте що передусім потрібне припинення вогню", - сказав Зеленський.

За його словами, це план, з якого починається дипломатія, і в принципі він є основним.

"Я розумію це прекрасно і всі розуміють, що після припинення вогню відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми домовлялись приблизно п'ятниця суботу і будуть обговорювати риси цього плану", - додав президент.