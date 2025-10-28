Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС для обговорення плану завершення війни

Наприкінці цього тижня радники України та лідерів країн Європейського Союзу зустрінуться для обговорення плану завершення війни з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.
"Під час "коаліції рішучих" європейські лідери сказали, що вони хотіли б також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких років. Це не план закінчення війни, тому що ви знаєте що передусім потрібне припинення вогню", - сказав Зеленський.
За його словами, це план, з якого починається дипломатія, і в принципі він є основним.
"Я розумію це прекрасно і всі розуміють, що після припинення вогню відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми домовлялись приблизно п'ятниця суботу і будуть обговорювати риси цього плану", - додав президент.
Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Україна і Європа готують мирний план, який складається з 12 пунктів.
План передбачає повне припинення бойових дій по лінії фронту і подальші переговори про окуповані території. Також передбачається повернення всіх депортованих дітей та обмін полоненими.
При цьому реалізувати такий план повинна буде спеціальна мирна комісія під керівництвом президента США Дональда Трампа.
За даними Bloomberg, минулого тижня європейські чиновники мали відвідати США, щоб обговорити такий план. При цьому поки невідомо, чи підтримують ініціативу у Вашингтоні.