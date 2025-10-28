Зеленский анонсировал встречу советников Украины и ЕС для обсуждения плана завершения войны

В конце этой недели советники Украины и лидеров стран Европейского Союза встретятся для обсуждения плана завершения войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.
"Во время "коалиции решительных" европейские лидеры сказали, что они хотели бы также вместе с нами продемонстрировать их видение быстрых лет. Это не план окончания войны, потому что вы знаете, что прежде всего нужно прекращение огня", - сказал Зеленский.
По его словам, это план, с которого начинается дипломатия, и в принципе он является основным.
"Я понимаю это прекрасно и все понимают, что после прекращения огня возобновить агрессию, если есть сильные гарантии безопасности будет России очень сложно. Поэтому этот план примерно на это и сфокусирован. Я думаю в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно в пятницу субботу и будут обсуждать черты этого плана", - добавил президент.
Напомним, недавно издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Европа готовят мирный план, который состоит из 12 пунктов.
План предусматривает полное прекращение боевых действий по линии фронта и дальнейшие переговоры об оккупированных территориях. Также предполагается возвращение всех депортированных детей и обмен пленными.
При этом реализовать такой план должна будет специальная мирная комиссия под руководством президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, на прошлой неделе европейские чиновники должны были посетить США, чтобы обсудить такой план. При этом пока неизвестно, поддерживают ли инициативу в Вашингтоне.