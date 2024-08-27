Зеленський анонсував зустріч із Байденом

Президент України Володимир Зеленський анонсував свою зустріч із лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Вона може відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

"Я готуюсь до нашої зустрічі у вересні, дай Боже, що я дозволю собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежать від США", - заявив Зеленський.

Він також висловив вдячність президенту США Джо Байдену та його команді за підтримку.

Допомога Україні від США

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президенти Зеленський та Байден провели декілька зустрічей як в Україні, так й у Сполучених Штатах. Останній раз лідери двох країн у червні цього року на полях ювілейного саміту Північноатлантичного альянсу, який відбувся у Вашингтоні.

23 серпня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди американський лідер оголосив про новий пакет допомоги.

Раніше у прес-службі Білого дому повідомили, що США все ще ведуть переговори з Україною щодо ударів по території Росії американською зброєю.

А напередодні Дня незалежності України Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ. До нього увійшли боєприпаси для артилерії, систем HIMARS, протитанкова зброя та багато іншого. Загальна вартість пакета становить 125 млн доларів.

Крім того, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що війна Росії проти української держави закінчиться тим, що Україна залишиться вільною та незалежною країною.

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