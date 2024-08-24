Нова допомога США Україні: Пентагон розкрив зміст пакету

Напередодні Дня незалежності України США оголосили про новий пакет військової допомоги для критичних потреб української держави в галузі безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Зазначається, що дана допомога надасть Україні можливості для задоволення найбільш насущних потреб країни, включаючи: можливості протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю.

Повний список, що увійшло до нового пакету військової допомоги на 125 млн доларів:

обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками (БпЛА);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV);

боєприпаси для стрілецької зброї;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підриву;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Цей пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення озброєння з американських складів. Це означає, що допомога в Україну прийде набагато швидше, ніж зазвичай.

У Пентагоні додали, що поки Україна готується відсвяткувати День незалежності - США і міжнародна коаліція приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці відважних українських захисників, які продовжують боротися з агресією РФ.