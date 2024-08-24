Війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною, - Байден
Повномасштабна війна Росії проти української держави закінчиться тим, що Україна залишиться вільною та незалежною країною.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).
Американський лідер підкреслив, що Україна була вільною на момент початку війни, залишається такою зараз, і буде суверенною в майбутньому після війни.
"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною", - йдеться у пості Байдена.
Зазначимо, що віце-президент США та нині кандидат у президенти від демократів Камала Харріс заявила, що Америка продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії РФ.
Допомога США Україні
Нагадаємо, що вчора, напередодні Дня незалежності України США оголосили про новий пакет військової допомоги нашій країні.
До нього увійшли боєприпаси для артилерії, систем HIMARS, протитанкова зброя та багато іншого. Загальна вартість пакета становить 125 млн доларів.
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