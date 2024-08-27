Зеленский анонсировал встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. Она может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

"Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень много вещей зависят от США", - заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его команде за поддержку.

Помощь Украине от США

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президенты Зеленский и Байден провели несколько встреч как в Украине, так и в Соединенных Штатах. Последний раз лидеры двух стран в июне этого года на полях юбилейного саммита Североатлантического альянса, который состоялся в Вашингтоне.

23 августа президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер объявил о новом пакете помощи.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что США все еще ведут переговоры с Украиной по ударам по территории России американским оружием.

А в канун Дня независимости Украины Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи ВСУ. В него вошли боеприпасы для артиллерии, систем HIMARS, противотанковое оружие и многое другое. Общая стоимость пакета составляет 125 млн. долларов.

Кроме того, не так давно президент США Джо Байден заявил, что война России против украинского государства закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.