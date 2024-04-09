Зеленський анонсував зброю проти КАБів: експерт назвав можливий варіант

Як відзначав раніше Зеленський, далекобійні системи протиповітряної оборони є одним зі способів захисту від авіації терористів. Також є зброя українського виробництва, яка наразі перебуває у розробці і ймовірно буде здатна захистити від КАБів. Водночас він не навів подробиць.

На думку Мусієнка, мова йде саме про багатофункціональний ракетний комплекс "Сапсан", який здатний вражати наземні й повітряні цілі. За його словами, комплекс фактично був готовий до прийняття на озброєння наприкінці 2021 року, втім повномасштабна війна завадила цьому.

Що відомо про "Сапсан"

Комплекс розроблявся для ураження цілей на дальності від 50 до 280 кілометрів. Джерела стверджують, що 280 кілометрів є обмеженням для експортної версії, а для Збройних сил України дальність буде збільшена до 500 кілометрів. За низкою параметрів комплекс схожий на "Ісканедр".

Ще в листопаді 2023 року начальник Головного управління ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов заявляв, що комплекс існує й продовжує вдосконалюватись.

Виробництво зброї в Україні

Раніше президент заявляв, що Україна повинна стати достатньо ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Як розповідав міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, нещодавно Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

Також було створено Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.