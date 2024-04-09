Зеленский анонсировал оружие против КАБов: эксперт назвал возможный вариант

Как отмечал ранее Зеленский, дальнобойные системы противовоздушной обороны являются одним из способов защиты от авиации террористов. Также есть оружие украинского производства, которое сейчас находится в разработке и вероятно будет способно защитить от КАБов. В то же время он не привел подробностей.

По мнению Мусиенко, речь идет именно о многофункциональном ракетном комплексе "Сапсан", который способен поражать наземные и воздушные цели. По его словам, комплекс фактически был готов к принятию на вооружение в конце 2021 года, впрочем полномасштабная война помешала этому.

Что известно о "Сапсане"

Комплекс разрабатывался для поражения целей на дальности от 50 до 280 километров. Источники утверждают, что 280 километров является ограничением для экспортной версии, а для Вооруженных сил Украины дальность будет увеличена до 500 километров. По ряду параметров комплекс похож на "Исканедр".

Еще в ноябре 2023 года начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов заявлял, что комплекс существует и продолжает совершенствоваться.

Производство оружия в Украине

Ранее президент заявлял, что Украина должна стать достаточно эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Как рассказывал министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин, недавно Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

Также был создан Промышленно-оборонный комитет. К его работе привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.