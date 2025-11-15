Зеленський анонсував запуск "є-балів" для військових: коли запрацює система

"Сили безпілотних систем - "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи - будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу", - поінформував президент.

Глава держави зазначив, що вже є розширений функціонал для військових, і у різних бригадах про це вже говорили.

"І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів - "є-балів" - за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення - воно підготовлене", - розповів Зеленський.

Президент додав, що держава також повністю забезпечує пряме фінансування бригадам на інші потреби. Зокрема, на дрони та на закупівлю комплектуючих.