Зеленський анонсував запуск "є-балів" для військових: коли запрацює система

Вже з 1 грудня в Україні запрацює система електронних балів для військових. Рішення вже підготовлено.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Сили безпілотних систем - "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи - будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу", - поінформував президент.
Глава держави зазначив, що вже є розширений функціонал для військових, і у різних бригадах про це вже говорили.
"І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів - "є-балів" - за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення - воно підготовлене", - розповів Зеленський.
Президент додав, що держава також повністю забезпечує пряме фінансування бригадам на інші потреби. Зокрема, на дрони та на закупівлю комплектуючих.
Нагадаємо, що "е-бали" - це електронна система обліку результатів військових. Вона дозволяє не просто фіксувати, хто і як виконує роботу на фронті, а й дає змогу:
справедливо оцінювати внесок кожного бійця;
ухвалювати обґрунтовані рішення щодо ротацій, нагород чи підвищень;
і головне - розподіляти ресурси, зокрема дрони, у ті підрозділи, де вони справді потрібні.
Раніше ми писали, що весною 2025 року відбулася конференція Defence Tech Era, присвячена другій річниці оборонного кластера Brave1.
Під час заходу віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про систему нарахування "е-балів".
Він зазначив, що в межах цього проєкту українські військові отримують бали за знищення ворожої техніки та живої сили, а накопичені бонуси можуть використати для отримання необхідного озброєння.
Також ми писали, що у липня проєкт "Армія дронів бонус", відомий також як "є-бали", був переданий від Держспецзв’язку до Мінцифри, Міноборони, Агенції оборонних закупівель та кластеру Brave1.