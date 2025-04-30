Бали за знищення ворога: як нараховують бонуси у ЗСУ і для чого це потрібно

Українські військові отримують бали за знищення ворожої техніки та живої сили. За ці бонуси вони можуть придбати зброю.

Як працює бонусна система у ЗСУ та навіщо вона потрібна - пояснює РБК-Україна .

Під час конференції Defence Tech Era, яка була присвячена другій річниці створення оборонного кластера Brave1, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про систему нарахування "є-балів" за знищену техніку та окупантів.

Ця бонусна програма має назву "Армія дронів. Бонус". За кожну одиницю знищеної техніки ворога або загарбників підрозділам нараховують спеціальні бонуси.

"Коротко: знищуй цілі, заробляй бали, отримуй дрони. За ураження танка нараховується 20 балів, за його знищення - 40. За ліквідацію піхоти - 6 балів, за знищення РСЗВ - до 50 балів, залежно від калібру", - пояснив Федоров.

Знищення техніки потрібно підтвердити

Як зазначив віцепрем'єр, українські військові для підтвердження ураження чи знищення техніки повинні показати відео для підтвердження. Їх необхідно завантажити у спеціальну систему ситуаційної обізнаності Delta.

За словами Федорова, наразі близько 90% усіх безпілотних підрозділів ЗСУ беруть участь у програмі "Армія дронів. Бонус".

Більше того, у рамках програми запровадили загальний рейтинг підрозділів і рейтинг за ураженням "конкретних цілей".

Як цитує Politico міністра з цифрових трансформацій, підрозділ ЗСУ "Птахи Мадяра" (414-та окрема бригада безпілотних систем) набрав вже 16 298 балів. Цього достатньо для придбання 500 FPV-дронів, що використовуються в денних операціях, 500 безпілотників для нічних операцій, 100 безпілотників "Вампір" та 40 розвідувальних безпілотників.

Зброя за бали

Федоров пояснив, що після верифікації знищеної техніки та окупантів українські підрозділи потрапляють до рейтингу і зможуть витратити "є-бали" на маркетплейсі Brave1. Там вони зможуть придбати зброю за віртуальні бонуси.

"Вибір дуже широкий і має різну вартість у віртуальних токенах. Наприклад, FPV-дрони від 2 балів за 7-дюймові моделі або 6 балів за FPV-дрон з нічним баченням. Багаторазові "бомбери", як дрон Vampire - коштують 43 бали", - зазначив міністр.

Станом на сьогодні на торгівельному майданчику Brave1 є понад тисяча товарів, починаючи від дронів і закінчуючи роботизованими системами, системами радіоелектронної боротьби, запчастинами, системами штучного інтелекту та іншою зброєю. Військові зможуть залишати відгуки на сайті, щоб зробити ставку на майбутні покупки.

Фактично українські воїни реєструють так багато влучань, що уряду довелося переглянути логістику доставки безпілотників.

"Вони почали знищувати так швидко, що Україна не встигає постачати нові дрони", - сказав Федоров.

Крім того, у ряд постійно вдосконалює систему, щоб зробити її більш ефективною.

"Наприклад, ми збільшили кількість очок за знищення піхоти з двох до шести, і це подвоїло кількість знищених ворогів за один місяць. Це не просто система мотивації, це механізм, який змінює правила війни", - заявив віцепрем'єр.