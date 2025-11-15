Зеленский анонсировал запуск "е-баллов" для военных: когда заработает система

"Силы беспилотных систем - "Птицы Мадьяра", другие наши соответствующие подразделения - будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса", - проинформировал президент.

Глава государства отметил, что уже есть расширенный функционал для военных, и в разных бригадах об этом уже говорили.

"И уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов - "е-баллов" - за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами и также за другие использования НРК боевыми подразделениями. Решение - оно подготовлено", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что государство также полностью обеспечивает прямое финансирование бригадам на другие нужды. В частности, на дроны и на закупку комплектующих.