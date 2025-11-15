RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский анонсировал запуск "е-баллов" для военных: когда заработает система

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Уже с 1 декабря в Украине заработает система электронных баллов для военных. Решение уже подготовлено.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Силы беспилотных систем - "Птицы Мадьяра", другие наши соответствующие подразделения - будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса", - проинформировал президент.

Глава государства отметил, что уже есть расширенный функционал для военных, и в разных бригадах об этом уже говорили.

"И уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов - "е-баллов" - за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами и также за другие использования НРК боевыми подразделениями. Решение - оно подготовлено", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что государство также полностью обеспечивает прямое финансирование бригадам на другие нужды. В частности, на дроны и на закупку комплектующих.

Что известно о "е-баллах"

Напомним, что "е-баллы" - это электронная система учета результатов военных. Она позволяет не просто фиксировать, кто и как выполняет работу на фронте, но и позволяет:

справедливо оценивать вклад каждого бойца;

принимать обоснованные решения относительно ротаций, наград или повышений;

и главное - распределять ресурсы, в частности дроны, в те подразделения, где они действительно нужны.

Ранее мы писали, что весной 2025 года состоялась конференция Defence Tech Era, посвященная второй годовщине оборонного кластера Brave1.

Во время мероприятия вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о системе начисления "е-баллов".

Он отметил, что в рамках этого проекта украинские военные получают баллы за уничтожение вражеской техники и живой силы, а накопленные бонусы могут использовать для получения необходимого вооружения.

Также мы писали, что в июле проект "Армия дронов бонус", известный также как "е-баллы", был передан от Госспецсвязи в Минцифры, Минобороны, Агентства оборонных закупок и кластера Brave1.

Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна в Украине