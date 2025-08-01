Зеленський обіцяє посилення захисту звільнених з полону

В Україні готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, сьогодні він провів нараду за підсумками зустрічі з українцями, які були звільнені з російського полону.
"В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання - повернення цивільних із полону", - розповів він.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював Координаційний штаб, і які вже реалізовуються.
"Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, - щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", - зазначив Зеленський.
Також, як розповів президент, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених.
"Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів - сподіваюся, що все це вдасться, все це ми реалізуємо. Дякую всім, хто дбає про Україну, всім, хто працює, хто воює заради нашої держави", - додав глава держави.
Нагадаємо, всі раунди переговорів між Україною та Росією у Стамбулі завершувалися значними обмінами полонених. Зокрема, спочатку це були обміни у форматі "1000 на 1000", а потім було домовлено про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.
Українська сторона заявила, що не розголошуватиме кількість повернутих полонених до завершення всіх обмінів у рамках домовленості.
Проте керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що від початку 2 раунду обмінів додому вдалось повернути понад 1000 українців.
Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.
Також Україна та РФ домовилися про обмін цивільними.