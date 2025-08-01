Зеленський обіцяє посилення захисту звільнених з полону

За словами Зеленського, сьогодні він провів нараду за підсумками зустрічі з українцями, які були звільнені з російського полону.

"В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання - повернення цивільних із полону", - розповів він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював Координаційний штаб, і які вже реалізовуються.

"Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, - щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", - зазначив Зеленський.

Також, як розповів президент, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених.

"Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів - сподіваюся, що все це вдасться, все це ми реалізуємо. Дякую всім, хто дбає про Україну, всім, хто працює, хто воює заради нашої держави", - додав глава держави.