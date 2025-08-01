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Зеленский обещает усиление защиты освобожденных из плена

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине готовится законопроект, дающий защиту и надлежащее восстановление освобожденных из российского плена украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он провел совещание по итогам встречи с украинцами, которые были освобождены из российского плена.

"В понедельник была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, обеспечение всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос - возвращение гражданских из плена", - рассказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал Координационный штаб, и которые уже реализуются.

"Также готовится законопроект, дающий защиту, надлежащее восстановление после плена, - по болезням, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", - отметил Зеленский.

Также, как рассказал президент, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных.

"Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов - надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем. Спасибо всем, кто заботится об Украине, всем, кто работает, кто воюет ради нашего государства", - добавил глава государства.

 

Обмены пленными

Напомним, все раунды переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле завершались значительными обменами пленных. В частности, сначала это были обмены в формате "1000 на 1000", а затем было договорено об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Украинская сторона заявила, что не будет разглашать количество возвращенных пленных до завершения всех обменов в рамках договоренности.

Однако руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с начала 2 раунда обменов домой удалось вернуть более 1000 украинцев.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

Также Украина и РФ договорились об обмене гражданскими.

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Владимир ЗеленскийОбмен пленнымиВойна в Украине