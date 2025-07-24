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Буданов вперше назвав кількість звільнених полонених за домовленостями "Стамбула-2"

Україна, Четвер 24 липня 2025 00:24
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Буданов вперше назвав кількість звільнених полонених за домовленостями "Стамбула-2" Фото: Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Понад тисячу українських військових уже повернулися додому з російського полону в межах Стамбульських домовленостей. Сьогодні звільнили ще одну групу важкохворих і тяжкопоранених оборонців - держава продовжує боротися за кожного.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в своєму Telegram-каналі.

Сьогодні, 23 липня, в межах реалізації Стамбульських домовленостей з російською стороною, Україна повернула додому чергову групу тяжкопоранених і важкохворих військовополонених. Йдеться про воїнів, які тривалий час утримувались у жорстких умовах і потребували невідкладної медичної допомоги.

"Кожне повернення - це велика перемога для всієї держави", - зазначили в офіційній заяві Офісу Президента.

Загалом, за підсумками останніх трьох раундів переговорів у Стамбулі, до України вже вдалося повернути понад 1000 наших громадян. Це один із наймасштабніших гуманітарних проривів за весь час повномасштабної війни.

Повернуті з полону воїни пройдуть комплексне медичне обстеження, лікування та курс фізичної й психологічної реабілітації. Уряд наголошує, що процес звільнення військовополонених триває, і держава робить усе можливе для повернення кожного захисника.

При цьому повернуті з полону воїни пройдуть комплексне медичне обстеження, лікування та курс фізичної й психологічної реабілітації.

Нагадаємо, третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбувся 23 липня в Стамбулі. Одним із ключових рішень стала домовленість про поступовий обмін тяжкопоранених, важкохворих і молодих полонених за принципом "всіх на всіх".

Обміни військовополоненими

під час першого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся у травні цього року, Україна та Росія узгодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Цю домовленість реалізували у три етапи - з 23 до 25 травня. Це стало одним із найбільших обмінів з початку повномасштабної війни.

Уже 2 червня, під час другого раунду перемовин у Туреччині, сторони досягли нової згоди - про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

У рамках цих домовленостей із початку червня було проведено вже вісім обмінів - 9, 10, 12, 14, 19, 20 та 26 числа. А також 4 липня.

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