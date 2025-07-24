Буданов вперше назвав кількість звільнених полонених за домовленостями "Стамбула-2"

Понад тисячу українських військових уже повернулися додому з російського полону в межах Стамбульських домовленостей. Сьогодні звільнили ще одну групу важкохворих і тяжкопоранених оборонців - держава продовжує боротися за кожного.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в своєму Telegram-каналі .

Сьогодні, 23 липня, в межах реалізації Стамбульських домовленостей з російською стороною, Україна повернула додому чергову групу тяжкопоранених і важкохворих військовополонених. Йдеться про воїнів, які тривалий час утримувались у жорстких умовах і потребували невідкладної медичної допомоги.

"Кожне повернення - це велика перемога для всієї держави", - зазначили в офіційній заяві Офісу Президента.

Загалом, за підсумками останніх трьох раундів переговорів у Стамбулі, до України вже вдалося повернути понад 1000 наших громадян. Це один із наймасштабніших гуманітарних проривів за весь час повномасштабної війни.

Повернуті з полону воїни пройдуть комплексне медичне обстеження, лікування та курс фізичної й психологічної реабілітації. Уряд наголошує, що процес звільнення військовополонених триває, і держава робить усе можливе для повернення кожного захисника.

При цьому повернуті з полону воїни пройдуть комплексне медичне обстеження, лікування та курс фізичної й психологічної реабілітації.

Нагадаємо, третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбувся 23 липня в Стамбулі. Одним із ключових рішень стала домовленість про поступовий обмін тяжкопоранених, важкохворих і молодих полонених за принципом "всіх на всіх".