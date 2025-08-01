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Зеленський обіцяє посилення захисту звільнених з полону

П'ятниця 01 серпня 2025 20:58
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Зеленський обіцяє посилення захисту звільнених з полону Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні готується законопроєкт, що дає захист та належне відновлення звільнених з російського полону українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, сьогодні він провів нараду за підсумками зустрічі з українцями, які були звільнені з російського полону.

"В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання - повернення цивільних із полону", - розповів він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював Координаційний штаб, і які вже реалізовуються.

"Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, - щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони", - зазначив Зеленський.

Також, як розповів президент, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених.

"Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів - сподіваюся, що все це вдасться, все це ми реалізуємо. Дякую всім, хто дбає про Україну, всім, хто працює, хто воює заради нашої держави", - додав глава держави.

Обміни полоненими

Нагадаємо, всі раунди переговорів між Україною та Росією у Стамбулі завершувалися значними обмінами полонених. Зокрема, спочатку це були обміни у форматі "1000 на 1000", а потім було домовлено про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

Українська сторона заявила, що не розголошуватиме кількість повернутих полонених до завершення всіх обмінів у рамках домовленості.

Проте керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що від початку 2 раунду обмінів додому вдалось повернути понад 1000 українців.

Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.

Також Україна та РФ домовилися про обмін цивільними.

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Володимир Зеленський Обмін полоненими Війна в Україні
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