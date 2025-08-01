ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский обещает усиление защиты освобожденных из плена

Пятница 01 августа 2025 20:58
UA EN RU
Зеленский обещает усиление защиты освобожденных из плена Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине готовится законопроект, дающий защиту и надлежащее восстановление освобожденных из российского плена украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он провел совещание по итогам встречи с украинцами, которые были освобождены из российского плена.

"В понедельник была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, обеспечение всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос - возвращение гражданских из плена", - рассказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал Координационный штаб, и которые уже реализуются.

"Также готовится законопроект, дающий защиту, надлежащее восстановление после плена, - по болезням, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", - отметил Зеленский.

Также, как рассказал президент, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных.

"Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов - надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем. Спасибо всем, кто заботится об Украине, всем, кто работает, кто воюет ради нашего государства", - добавил глава государства.

Обмены пленными

Напомним, все раунды переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле завершались значительными обменами пленных. В частности, сначала это были обмены в формате "1000 на 1000", а затем было договорено об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Украинская сторона заявила, что не будет разглашать количество возвращенных пленных до завершения всех обменов в рамках договоренности.

Однако руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с начала 2 раунда обменов домой удалось вернуть более 1000 украинцев.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

Также Украина и РФ договорились об обмене гражданскими.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Обмен пленными Война в Украине
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому