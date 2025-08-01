Зеленский обещает усиление защиты освобожденных из плена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он провел совещание по итогам встречи с украинцами, которые были освобождены из российского плена.

"В понедельник была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, обеспечение всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос - возвращение гражданских из плена", - рассказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал Координационный штаб, и которые уже реализуются.

"Также готовится законопроект, дающий защиту, надлежащее восстановление после плена, - по болезням, которые были приобретены в плену. А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны", - отметил Зеленский.

Также, как рассказал президент, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных.

"Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов - надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем. Спасибо всем, кто заботится об Украине, всем, кто работает, кто воюет ради нашего государства", - добавил глава государства.