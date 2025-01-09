Зеленский анонсував візит Стармера в Україну: говоритимуть про британських миротворців

"Ця ініціатива може стати частиною гарантій безпеки для України. Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться, цього недостатньо. Але те, що це може бути складовою майбутніх гарантій безпеки - так", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що дана ініціатива була заснована президентом Франції Еммануелем Макроном. Він також сказав, що буде говорити про це з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, тим самим анонсувавши візит глави британського уряду до в України.

"Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців - ред.). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом", - резюмував президент.