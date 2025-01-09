Зеленский анонсировал визит Стармера в Украину: будут говорить о британских миротворцах

"Эта инициатива может стать частью гарантий безопасности для Украины. Безусловно, одним контингентом некоторых стран не обойдется, этого недостаточно. Но то, что это может быть составляющей будущих гарантий безопасности - да", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что данная инициатива была основана президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он также сказал, что будет говорить об этом с премьер-министром Британии Киром Стармером, тем самым анонсировав визит главы британского правительства в Украину.

"Британцы смотрят положительно (на инициативу Макрона относительно миротворцев - ред.). Но я буду в деталях говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече. Она состоится. У него будет визит в Украину. Будем говорить, у нас уже есть серьезные решения между нашими странами, но все немножко позже", - резюмировал президент.