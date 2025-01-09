Умєров на "Рамштайні" зробив заяву про миротворців в Україні

Україна буде працювати над форматом розміщення миротворців. Він гарно сприймається партнерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час "Рамштайну".

Він, коментуючи питання про те, як міністри оборони інших країн відреагували на нещодавні слова президента України Володимира Зеленського про миротворців, нагадав, що контингенти були вже зазначені партнерами України, зокрема раніше Франція виходила з такою ініціативою. "Це дуже гарно сприймається, тобто будемо працювати над цим форматом", - констатував Умєров.