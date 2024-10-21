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Зеленський анонсував великий пакет від США для виробництва українських дронів

Понеділок 21 жовтня 2024 20:39
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Зеленський анонсував великий пакет від США для виробництва українських дронів Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки готують ще один пакет допомоги Україні. Він буде направлений на виробництво українських дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський.

"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде", - розповів Зеленський.

Варто також нагадати, що міністр оборони США Ллойд Остін під час сьогоднішнього візиту в Київ заявив, що в Україні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі. Це вже не вперше, коли Остін позитивно говорив про далекобійних українських безпілотників.

Нещодавно він розповів, що українські безпілотники вже довели свою точність та ефективність.

Виробництво дронів в Україні

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні значно зросло виробництво дронів різних видів. Виробництвом займаються як державні, так і приватні компанії. В Україні випускають не тільки коптери, але й ударні, розвідувальні безпілотники та морські дрони.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна може виробляти 4 млн дронів на рік.

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