Зеленский анонсировал большой пакет от США для производства украинских дронов

Соединенные Штаты Америки готовят еще один пакет помощи Украине. Он будет направлен на производство украинских дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский.

"Готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет", - рассказал Зеленский.

Стоит напомнить, что министр обороны США Ллойд Остин во время сегодняшнего визита в Киев заявил, что в Украине производят одни из лучших беспилотников в мире. Это уже не первый раз, когда Остин положительно говорил о дальнобойных украинских беспилотниках.

Недавно он рассказал, что украинские беспилотники уже доказали свою точность и эффективность .

Производство дронов в Украине.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине значительно возросло производство дронов разных видов. Производством занимаются как государственные, так и частные компании. В Украине выпускают не только коптеры, но и ударные, разведывательные беспилотники и морские дроны.