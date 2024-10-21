Україна пройшла шлях від коктейлів Молотова до найкращих у світі дронів, - Остін

На початку повномасштабного вторгнення українці користувалися коктейлями Молотова, щоб захиститися від техніки окупантів. Але тепер в Україні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на зустрічі з українськими студентами, передає кореспондент РБК-Україна .

Він нагадав, що українські солдати під час початку повномасштабного вторгнення організовували у Київській області засідки на російські танки з коктейлями Молотова у руках. У таких засідках також брали участь і пересічні громадяни.

"На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БПЛА у світі. А досвідчені українські війська ППО захищають військових та сім'ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність", - додав міністр оборони США.

Також він пояснив, чому Америка продовжує підтримувати Україну у війні.

"Україна важлива для безпеки США з чотирьох очевидних причин. Війна Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) загрожує європейській безпеці. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. Війна Путіна - це фронтальний напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас", - уточнив Остін.