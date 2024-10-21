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Україна пройшла шлях від коктейлів Молотова до найкращих у світі дронів, - Остін

Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 19:08
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Україна пройшла шлях від коктейлів Молотова до найкращих у світі дронів, - Остін Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

На початку повномасштабного вторгнення українці користувалися коктейлями Молотова, щоб захиститися від техніки окупантів. Але тепер в Україні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на зустрічі з українськими студентами, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що українські солдати під час початку повномасштабного вторгнення організовували у Київській області засідки на російські танки з коктейлями Молотова у руках. У таких засідках також брали участь і пересічні громадяни.

"На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БПЛА у світі. А досвідчені українські війська ППО захищають військових та сім'ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність", - додав міністр оборони США.

Також він пояснив, чому Америка продовжує підтримувати Україну у війні.

"Україна важлива для безпеки США з чотирьох очевидних причин. Війна Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) загрожує європейській безпеці. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. Війна Путіна - це фронтальний напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас", - уточнив Остін.

Слова Остіна про українські дрони

Нагадаємо, кілька днів тому міністр оборони США вже висловлювався про далекобійних українських безпілотників.

За його словами, такі безпілотники вже довели свою точність та ефективність. Також вони набагато дешевші, ніж далекобійні ракети, які виробляють країни Заходу.

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