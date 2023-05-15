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Зеленський анонсував "важливі рішення" щодо винищувачів після зустрічі з Сунаком

Фото: Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський обговорював постачання винищувачів із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Рішення очікуються найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я думаю, що найближчим часом ви почуєте якісь дуже важливі рішення. Але нам потрібно ще трохи над цим попрацювати", - сказав він після зустрічі із Сунаком.

Зеленський заявив, що обговорював із британським прем'єром "авіаційну коаліцію" для постачання Україні винищувачів.

Сунак, у свою чергу, сказав, що два лідери говорили з міжнародними партнерами про подальшу підтримку України.

Він сказав, що Велика Британія буде ключовою частиною коаліції країн, які підтримують Україну, хоча й каже, що постачання бойової авіації - це "непросте завдання".

За його словами, йдеться не лише про надання літаків, а й про навчання пілотів та інші аспекти логістики, але Великобританія "може відіграти у цьому велику роль".

Сунак нагадав, що Велика Британія розпочне "досить скоро" навчання українських пілотів.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.

Як повідомляло РБК-Україна, у повітряному просторі Польщізафіксували аеростат , який залетів з території Білорусі.

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Володимир Зеленський