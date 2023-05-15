Зеленский анонсировал "важные решения" по истребителям после встречи с Сунаком

"Я думаю, что в ближайшее время вы услышите какие-то очень важные решения. Но нам нужно еще немного над этим поработать", - сказал он после встречи с Сунаком.

Зеленский заявил, что обсуждал с британским премьером "авиационную коалицию" для поставки Украине истребителей.

Сунак в свою очередь сказал, что два лидера говорили с международными партнерами о дальнейшей поддержке Украины.

Он сказал, что Великобритания будет ключевой частью коалиции стран, поддерживающих Украину, хотя и говорит, что поставки боевой авиации - это "непростая задача".

По его словам, речь идет не только о предоставлении самолетов, но и об обучении пилотов и других аспектах логистики, но Великобритания "может сыграть в этом большую роль".

Сунак напомнил, что Великобритания начнет "относительно скоро" обучение украинских пилотов.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах.