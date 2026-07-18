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Зеленський анонсував Ставку у понеділок: чого чекати від нової наради

21:49 18.07.2026 Сб
2 хв
Президент довго говорив з Федоровим і Сирським
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Уже в понеділок президент скличе Ставку - на ній ухвалюватимуть рішення щодо низки важливих питань для армії та фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Що обговорять на Ставці

За словами Зеленського, у понеділок відбудеться засідання Ставки, на якому вирішуватимуть питання постачання зброї для фронту.

"Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК - все буде на Ставці вже в понеділок", - заявив президент.

Він також повідомив, що працює з партнерами над виконанням домовленостей щодо постачання ракет та інших спеціальних типів зброї.

Розмови з командирами корпусів

Зеленський розповів, що детально обговорював ситуацію на фронті з командирами корпусів - зокрема на Покровському та інших напрямках Донеччини, на Олександрівському напрямку, а також на Запоріжжі та Харківщині.

За словами президента, лише один 17-й корпус, який діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує близько 7 тисяч російських втрат убитими й пораненими.

"Там, на напрямку, постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати", - зазначив глава держави.

Нагадаємо,раніше президент провів спеціальну Ставку за участі бойових командирів та виробників зброї - на ній обговорили масштабне забезпечення фронту дронами, виклики у виробництві дронів на оптоволокні.

Також Зеленський уже зустрівся з командирами шести армійських та десантно-штурмових корпусів - на нараді обговорювали ситуацію на Слов'янському, Покровському, Олександрівському та Харківському напрямках.

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