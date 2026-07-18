Зеленський анонсував Ставку у понеділок: чого чекати від нової наради

Що обговорять на Ставці

За словами Зеленського, у понеділок відбудеться засідання Ставки, на якому вирішуватимуть питання постачання зброї для фронту.

"Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК - все буде на Ставці вже в понеділок", - заявив президент.

Він також повідомив, що працює з партнерами над виконанням домовленостей щодо постачання ракет та інших спеціальних типів зброї.

Розмови з командирами корпусів

Зеленський розповів, що детально обговорював ситуацію на фронті з командирами корпусів - зокрема на Покровському та інших напрямках Донеччини, на Олександрівському напрямку, а також на Запоріжжі та Харківщині.

За словами президента, лише один 17-й корпус, який діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує близько 7 тисяч російських втрат убитими й пораненими.

"Там, на напрямку, постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати", - зазначив глава держави.