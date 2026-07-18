Зеленский анонсировал Ставку в понедельник: чего ждать от нового совещания

Уже в понедельник президент созовет Ставку - на ней будут приниматься решения по ряду важных вопросов для армии и фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, в понедельник состоится заседание Ставки, на котором будут решаться вопросы поставки оружия для фронта.
"То, что необходимо по поставке, по оружию, по дальнобойной артиллерии и НРК – все будет на Ставке уже в понедельник", – заявил президент.
Он также сообщил, что работает с партнерами по выполнению договоренностей по поставкам ракет и других специальных типов оружия.
Зеленский рассказал, что подробно обсуждал ситуацию на фронте с командирами корпусов - в частности, на Покровском и других направлениях Донбасса, на Александровском направлении, а также на Запорожье и Харьковщине.
По словам президента, только один 17-й корпус, действующий в Запорожье, ежемесячно обеспечивает около 7 тысяч российских потерь убитыми и ранеными.
"Там, в направлении, постоянно российские штурмы. Армия оккупанта просто не считается с потерями. Поэтому, конечно, сложно, но корпус дает Украине результаты", - отметил глава государства.
Напомним, ранее президент провел специальную Ставку с участием боевых командиров и производителей оружия - на ней обсудили масштабное обеспечение фронта дронами, вызовы в производстве дронов на оптоволокне.
Также Зеленский ужевстретился с командирами шести армейских и десантно-штурмовых корпусов – на совещании обсуждали ситуацию на Славянском, Покровском, Александровском и Харьковском направлениях.