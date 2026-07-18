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Зеленский анонсировал Ставку в понедельник: чего ждать от нового совещания

21:49 18.07.2026 Сб
2 мин
Президент долго говорил с Федоровым и Сырским
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Уже в понедельник президент созовет Ставку - на ней будут приниматься решения по ряду важных вопросов для армии и фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Что обсудят на Ставке

По словам Зеленского, в понедельник состоится заседание Ставки, на котором будут решаться вопросы поставки оружия для фронта.

"То, что необходимо по поставке, по оружию, по дальнобойной артиллерии и НРК – все будет на Ставке уже в понедельник", – заявил президент.

Он также сообщил, что работает с партнерами по выполнению договоренностей по поставкам ракет и других специальных типов оружия.

Разговоры с командирами корпусов

Зеленский рассказал, что подробно обсуждал ситуацию на фронте с командирами корпусов - в частности, на Покровском и других направлениях Донбасса, на Александровском направлении, а также на Запорожье и Харьковщине.

По словам президента, только один 17-й корпус, действующий в Запорожье, ежемесячно обеспечивает около 7 тысяч российских потерь убитыми и ранеными.

"Там, в направлении, постоянно российские штурмы. Армия оккупанта просто не считается с потерями. Поэтому, конечно, сложно, но корпус дает Украине результаты", - отметил глава государства.

Напомним, ранее президент провел специальную Ставку с участием боевых командиров и производителей оружия - на ней обсудили масштабное обеспечение фронта дронами, вызовы в производстве дронов на оптоволокне.

Также Зеленский ужевстретился с командирами шести армейских и десантно-штурмовых корпусов – на совещании обсуждали ситуацию на Славянском, Покровском, Александровском и Харьковском направлениях.

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