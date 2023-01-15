Зеленський анонсував ще більше санкцій для тих, хто намагався продати Україну

За його словами, санкції будуть введені проти всіх, хто допомагає російському терору.

"Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 - це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі - у Європі, у світі", - сказав президент.

Він відзначив, що невдовзі буде оголошено ще один список під санкційних осіб.