Зеленський анонсував ще більше санкцій для тих, хто намагався продати Україну
РНБО спільно з відповідними органами працює над розширенням списку під санкційних осіб, котрі зрадили Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
За його словами, санкції будуть введені проти всіх, хто допомагає російському терору.
"Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 - це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі - у Європі, у світі", - сказав президент.
Він відзначив, що невдовзі буде оголошено ще один список під санкційних осіб.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти майже двох сотень громадян Росії. У санкційний список потрапили знаменитості та публічні особи.
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