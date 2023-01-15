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Зеленский анонсировал еще больше санкций для тех, кто пытался продать Украину

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Украина, Воскресенье 15 января 2023 22:16
Зеленский анонсировал еще больше санкций для тех, кто пытался продать Украину Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

СНБО совместно с соответствующими органами работает над расширением списка под санкционных лиц, предавших Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, санкции будут введены против всех, кто помогает российскому террору.

"Считаю правильным, что именно сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан России и других лиц, которые помогают террору. Почти 200 - это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Оправдывающие террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в Москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе - в Европе, в мире", - сказал президент.

Он отметил, что вскоре будет объявлен еще один список под санкционных лиц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти двух сотен граждан России . В санкционный список попали знаменитости и публичные особы.

СБУ возбудила уголовное дело против бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука за поездки на оккупированные территории и пропагандистские сюжеты. СБУ не раскрывает имя журналистки, но источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Диане Панченко.

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Владимир Зеленский СНБО Российская Федерация
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