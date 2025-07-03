FT назвало можливу дату телефонної розмови Зеленського і Трампа

Президент Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп обговорять, завтра, 4 липня, призупинення військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansal Times (FT).

За словами осіб, які обізнані з ситуацією, під час переговорів Зеленський та Трамп обговорять:

раптове припинення поставок деяких ключових видів зброї з США до Києва;

питання про можливі майбутні продажі зброї.

Як нагадує FT, у середу, 2 липня, Україна викликала високопоставленого дипломата США після неочікуваного рішення Пентагону припинити поставки деяких сучасних систем озброєння. Зокрема президент України лобіював купівлю американських оборонних ракет Patriot під час зустрічі на саміті НАТО, яку Трамп називав "дуже приємною".

Також зазначається, що час перемовин обидвох лідерів може змінитись.