Зеленський анонсував призначення начальника Нацакадемії сухопутних військ

"Готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії", - розповів Зеленський.

За його словами, сьогодні в "Армії+" також стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Опитування в "Армії+" триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.

Також Зеленський заслухав сьогодні доповіді головнокомандувача Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувач Сухопутних військ Михайла Драпатого та заступника ОП Павла Паліси. Доповіді стосувались ситуації на фронті на Покровському напрямку та в районі Курахово, а також Курської операції.

Нагадаємо, у грудні минулого року начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнили з посади. Відповідний наказ підписав глава Міноборони Рустем Умєров. Він очолював Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 2002 року.

Минулого року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти академії скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік. На це відреагували у Сухопутних військах, а згодом повідомили, що перевірять стан справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.