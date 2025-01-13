Зеленский анонсировал назначение начальника Нацакадемии сухопутных войск

"Готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии", - рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня в "Армии+" также стартует опрос относительно изменений в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии. Опрос в "Армии+" продлится до 17 января включительно, и по итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.

Также Зеленский заслушал сегодня доклады главнокомандующего Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и заместителя ОП Павла Палисы. Доклады касались ситуации на фронте на Покровском направлении и в районе Курахово, а также Курской операции.

Напомним, в декабре прошлого года начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука уволили с должности. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Рустем Умеров. Он возглавлял Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 2002 года.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что курсанты академии жаловались на травлю, унижения и буллинг в свою сторону. На это отреагировали в Сухопутных войсках, а впоследствии сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.