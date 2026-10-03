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Українська балістика FP-9, здатна дістати до Москви, буде вже восени, - Зеленський

20:19 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Українська балістика FP-9, здатна дістати до Москви, буде вже восени, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Восени 2026 року Україна буде мати в своєму розпорядженні власну балістичну ракету FP-9.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Цього тижня Україна оголосила про перше бойове застосування власної балістичної ракети вітчизняного виробництва - FP-7. Її дальність сягає близько 250 км.

За словами Зеленського, нещодавно він зателефонував представникам компанії Fire Point, щоб закликати їх якнайшвидше завершити розробку моделі з більшою дальністю - FP-9.

Виробники не приховують, що ця українська балістична ракета зможе діставати до Москви.

"Я сказав їм (Fire Point - ред.): де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений", - розповів Зеленський, усміхаючись.

Що наразі відомо про FP-9

FP-9 - це українська балістична ракета, яку розробляє оборонна компанія Fire Point. Станом на жовтень 2026 року це ще відносно нова система, і частина її характеристик досі залишається таємницею. Наразі відомо наступне:

  • Тип: балістична ракета.
  • Розробник: Fire Point.
  • Заявлена дальність: до 850-855 км.
  • Бойова частина: до 800 кг.
  • Швидкість: 2,2 км/с
  • Запуск: із мобільної наземної пускової установки.
  • Довжина: близько 9,5 м, діаметр - до 1,1 м.

FP-9 доволі часто порівнюють з американською ATACMS та російським "Іскандером-М".

Раніше РБК-Україна розповідало все, що наразі відомо про нову українську ракету FP-9 від Fire Point.

Також ми писали, що Fire Point прискорює роботу над системою ППО, антибалістика буде цього року.

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