Українська балістика FP-9, здатна дістати до Москви, буде вже восени, - Зеленський

Цього тижня Україна оголосила про перше бойове застосування власної балістичної ракети вітчизняного виробництва - FP-7. Її дальність сягає близько 250 км.

За словами Зеленського, нещодавно він зателефонував представникам компанії Fire Point, щоб закликати їх якнайшвидше завершити розробку моделі з більшою дальністю - FP-9.

Виробники не приховують, що ця українська балістична ракета зможе діставати до Москви.

"Я сказав їм (Fire Point - ред.): де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений", - розповів Зеленський, усміхаючись.

Що наразі відомо про FP-9

FP-9 - це українська балістична ракета, яку розробляє оборонна компанія Fire Point. Станом на жовтень 2026 року це ще відносно нова система, і частина її характеристик досі залишається таємницею. Наразі відомо наступне:

Тип: балістична ракета.

Розробник: Fire Point.

Заявлена дальність: до 850-855 км.

Бойова частина: до 800 кг.

Швидкість: 2,2 км/с

Запуск: із мобільної наземної пускової установки.

Довжина: близько 9,5 м, діаметр - до 1,1 м.

FP-9 доволі часто порівнюють з американською ATACMS та російським "Іскандером-М".