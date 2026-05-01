Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році

15:58 01.05.2026 Пт
2 хв
Президент розкрив, який крок дозволить провести демобілізацію
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українська влада підготувала масштабну реформу армії. Зокрема, очікується можливість демобілізації для окремих воїнів починаючи вже з цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять.

"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби та можливість - починаючи вже з цього року - поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв", - уточнив Зеленський.

Він доручив військовому командуванню та міністру оборони України Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей.

Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін.

Що каже Литвин

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам розповів, що Міноборони та Генштаб мають представити деталі щодо реформи, яка стосується демобілізації.

"Задум у тому, щоб завдяки оновленим контрактам забезпечити звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, терміни будуть", - додав він.

Демобілізація в Україні

Нагадаємо, ще у 2024 році у Верховній Раді розглядали законопроект, який передбачав масштабну реформу процесу мобілізації.

Зокрема, документом пропонувалося запровадити можливість демобілізації для тих українських воїнів, які відслужили 36 місяців поспіль.

Перед розглядом законопроекту у другому читанні норму про демобілізацію з документа прибрали. Українські чиновники запевнили, що щодо цієї реформи буде підготовлено окремий документ. У результаті через 2 роки Рада так і не ухвалила жодних законів щодо демобілізації.

