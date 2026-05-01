Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році

Голова держави наголосив, що підходи до комплектації українських підрозділів особовим складом та управління людьми змінять.

"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби та можливість - починаючи вже з цього року - поетапного звільнення зі служби мобілізованих раніше на основі чітких тимчасових критеріїв", - уточнив Зеленський.

Він доручив військовому командуванню та міністру оборони України Михайлу Федорову обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами, щоб врахувати їхні пропозиції у процесі розробки конкретних ідей.

Вже наступного тижня президент чекає на доповідь про конкретні кроки для впровадження змін.

Що каже Литвин

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам розповів, що Міноборони та Генштаб мають представити деталі щодо реформи, яка стосується демобілізації.

"Задум у тому, щоб завдяки оновленим контрактам забезпечити звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, терміни будуть", - додав він.