ua en ru
Чт, 20 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии

Украина, Четверг 20 марта 2025 16:36
UA EN RU
Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина планирует новую встречу с американской командой. Она должна состояться в следующий понедельник в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

Украинский президент рассказал, что одна из следующих встреч между украинской и американской командами состоится уже в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии.

"Будут присутствовать наши технические команды. Я так понимаю, структура такова, что сначала состоится встреча Украины с Америкой, а затем, как отмечали американские партнеры, в рамках действующей дипломатии - Америка с Россией", - пояснил Зеленский.

Он также отметил, что возможен такой вариант, что это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику.

Переговоры США с Украиной и Россией

Напомним, 11 марта, в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялась встреча делегаций Украины и Штатов. Диалог между ними продолжался в течение восьми часов. Как результат во время переговоров Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня, а Штаты возобновили военную помощь и обмен разведданными.

Более того, стороны решили, что Киев и Вашингтон все же подпишут соглашение по редкоземам.

Кроме того, на днях российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили урегулирование войны России против Украины.

Диктатор фактически отказался от предложения Вашингтона о полном прекращении огня, выдвинув для этого невыполнимые условия.

При этом глава Кремля якобы согласился прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Зато вчера вечером президент Украины Зеленский провел разговор с Трампом. Это был их первый разговор после ссоры в Белом доме.

Около 18:00 часов по киевскому времени стало известно, что президент Трамп и Зеленский завершили телефонный разговор. Трамп заявил, что он прошел "очень хорошо".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Саудовская Аравия Мирные переговоры Война России против Украины
NEWS
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов
DAILY
Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине