Зеленський анонсував новий формат "Рамштайну": в чому його суть
Президент України Володимир Зеленський прогнозує запуск нового безпекового механізму за участю міжнародних партнерів, який має допомогти українській промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
У вівторок, 15 квітня, глава держави провів зустріч з підприємцями Одеської області, які представляють сфери машинобудування, приладобудування, фармацевтики, харчової промисловості та виноробства.
Серед головних питань, які обговорювалися, були підсилення захисту регіону від безперервних російських атак, а також подальше функціонування морського коридору.
Захист Одеської області
Під час діалогу Зеленський заявив, що триває активна робота над зміцненням системи протиповітряної оборони в Одеському регіоні. Він також підкреслив, що зміни у роботі морського коридору не плануються.
"Ведуться розмови лише про припинення вогню: у морі, в небі та на землі. Якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І тоді буде вільне судноплавство. Просто не буде поняття "морський коридор", бо буде вільне судноплавство", - зазначив глава держави.
Водночас, за його словами, паралельно ведеться робота над створенням дієвих механізмів безпеки на випадок запровадження режиму припинення вогню. Зокрема, розглядається можливість розгортання в Україні контингенту, що буде виконувати роль гаранта безпеки.
"Одеса, безумовно, сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил на морі, у повітрі, на землі. На морі, безумовно, - передусім на Чорному морі, це значить увесь Одеський регіон, Миколаївський регіон тощо. Тобто коли ми говоримо про безпеку на морі, ми обговорюємо саме це", - наголосив Зеленський.
Механізми підтримки бізнесу
Також під час зустрічі обговорювалися головні складнощі, з якими стикається бізнес: питання доступу до фінансових ресурсів, логістика, підтримка експорту, реалізація ініціативи "Зроблено в Україні", а також розвиток комунікації в межах платформи "Діалог влади з бізнесом".
Окремий акцент було зроблено на розширенні програм економічної підтримки та залученні міжнародних партнерів до процесу відновлення пошкодженого промислового обладнання.
Президент доручив Кабінету Міністрів опрацювати можливість організації зустрічі з міжнародними партнерами у форматі "промислового Рамштайну", де планується обговорити підтримку у відновленні ключових підприємств, що зазнали руйнувань через російські атаки.
Покращення від атак і "розрахунок" територіями
Як повідомлялося, під час зустрічі з підприємцями Зеленський також анонсував посилення захисту неба над Одесою та областю.
Найближчим часом Україна отримає нову партію систем ППО Patriot, що здатні збивати балістичні ракети росіян. Це має убезпечити країну від нещодавніх кривавих трагедій у Кривому Розі та Сумах.
Глава держави також жорстко відповів спецпредставнику Трампа Стіва Віткоффа на пропозицію віддати Росії окуповані території України в обмін на мир.
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