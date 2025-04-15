Зеленський анонсував новий формат "Рамштайну": в чому його суть

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

У вівторок, 15 квітня, глава держави провів зустріч з підприємцями Одеської області, які представляють сфери машинобудування, приладобудування, фармацевтики, харчової промисловості та виноробства.

Серед головних питань, які обговорювалися, були підсилення захисту регіону від безперервних російських атак, а також подальше функціонування морського коридору.

Захист Одеської області

Під час діалогу Зеленський заявив, що триває активна робота над зміцненням системи протиповітряної оборони в Одеському регіоні. Він також підкреслив, що зміни у роботі морського коридору не плануються.

"Ведуться розмови лише про припинення вогню: у морі, в небі та на землі. Якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І тоді буде вільне судноплавство. Просто не буде поняття "морський коридор", бо буде вільне судноплавство", - зазначив глава держави.

Водночас, за його словами, паралельно ведеться робота над створенням дієвих механізмів безпеки на випадок запровадження режиму припинення вогню. Зокрема, розглядається можливість розгортання в Україні контингенту, що буде виконувати роль гаранта безпеки.

"Одеса, безумовно, сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил на морі, у повітрі, на землі. На морі, безумовно, - передусім на Чорному морі, це значить увесь Одеський регіон, Миколаївський регіон тощо. Тобто коли ми говоримо про безпеку на морі, ми обговорюємо саме це", - наголосив Зеленський.

Механізми підтримки бізнесу

Також під час зустрічі обговорювалися головні складнощі, з якими стикається бізнес: питання доступу до фінансових ресурсів, логістика, підтримка експорту, реалізація ініціативи "Зроблено в Україні", а також розвиток комунікації в межах платформи "Діалог влади з бізнесом".

Окремий акцент було зроблено на розширенні програм економічної підтримки та залученні міжнародних партнерів до процесу відновлення пошкодженого промислового обладнання.

Президент доручив Кабінету Міністрів опрацювати можливість організації зустрічі з міжнародними партнерами у форматі "промислового Рамштайну", де планується обговорити підтримку у відновленні ключових підприємств, що зазнали руйнувань через російські атаки.