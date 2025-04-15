Зеленский анонсировал новый формат "Рамштайна": в чем его суть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Во вторник, 15 апреля, глава государства провел встречу с предпринимателями Одесской области, которые представляют сферы машиностроения, приборостроения, фармацевтики, пищевой промышленности и виноделия.

Среди главных вопросов, которые обсуждались, были усиление защиты региона от непрекращающихся российских атак, а также дальнейшее функционирование морского коридора.

Защита Одесской области

Во время диалога Зеленский заявил, что продолжается активная работа над укреплением системы противовоздушной обороны в Одесском регионе. Он также подчеркнул, что изменения в работе морского коридора не планируются.

"Ведутся разговоры только о прекращении огня: в море, в небе и на земле. Если мы говорим о полном прекращении огня, то тогда везде. И тогда будет свободное судоходство. Просто не будет понятия "морской коридор", потому что будет свободное судоходство", - отметил глава государства.

В то же время, по его словам, параллельно ведется работа над созданием действенных механизмов безопасности на случай введения режима прекращения огня. В частности, рассматривается возможность развертывания в Украине контингента, который будет выполнять роль гаранта безопасности.

"Одесса, безусловно, сюда входит, потому что мы говорим о размещении сил на море, в воздухе, на земле. На море, безусловно, - прежде всего на Черном море, это значит весь Одесский регион, Николаевский регион и так далее. То есть когда мы говорим о безопасности на море, мы обсуждаем именно это", - подчеркнул Зеленский.

Механизмы поддержки бизнеса

Также во время встречи обсуждались главные сложности, с которыми сталкивается бизнес: вопросы доступа к финансовым ресурсам, логистика, поддержка экспорта, реализация инициативы "Сделано в Украине", а также развитие коммуникации в рамках платформы "Диалог власти с бизнесом".

Отдельный акцент был сделан на расширении программ экономической поддержки и привлечении международных партнеров к процессу восстановления поврежденного промышленного оборудования.

Президент поручил Кабинету Министров проработать возможность организации встречи с международными партнерами в формате "промышленного Рамштайна", на которой планируется обсудить поддержку в восстановлении ключевых предприятий, подвергшихся разрушениям из-за российских атак.