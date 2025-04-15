Одеса була захищена краще: Зеленський зробив відверту заяву про ППО

Захист неба над Одесою від російських атак посилять. Раніше місто було захищене краще.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з представниками бізнесу Одеської області.

Голова держави не уточнив, якими саме системами ППО можуть посилити захист Одеси.

"Що стосується ППО, скажу відверто, Одеса була краще захищена, ніж останнім часом. Була краще. Не будемо заглиблюватися в деталі. Але те, що було, повернеться", - додав президент.

Він пообіцяв, що військове командування посилюватиме захист Одеси.

Україна отримає Patriot

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна вже отримала більшість систем Patriot, які партнери обіцяли їй передати на саміті НАТО у Вашингтоні минулого року.

Але очікується, що найближчим часом в Україну доставлять уже всі обіцяні системи.

Варто зауважити, що останнім часом Росія стала частіше використовувати балістичні ракети з касетною бойовою частиною для ударів по мирних містах України. Оскільки Україна не має достатньої кількості систем Patriot, є проблеми із захистом від такого озброєння.

Зокрема, 13 квітня окупанти вдарили по Сумах. Відомо, що через таку атаку російських терористів загинули 35 людей.

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