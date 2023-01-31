Зеленський анонсував нові відставки серед чиновників

Ті чиновники, котрі не відповідають вимогам держави і українського суспільства надовго не затримаються на свої посадах. Їх буде звільнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського .

За його словами, зараз відслідковується певне кадрове затишшя. Однак невдовзі будуть прийняті нові рішення та слід очікувати звільнення чиновників.

"І ще одне. Зараз певне кадрове затишшя, але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави та суспільства, не варто засиджуватися у кріслах", - сказав Зеленський.