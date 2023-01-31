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Зеленский анонсировал новые отставки среди чиновников

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 23:20
Зеленский анонсировал новые отставки среди чиновников Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Те чиновники, которые не отвечают требованиям государства и украинского общества, надолго не задержатся на своих должностях. Они будут уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, сейчас отслеживается определенное кадровое затишье. Однако вскоре будут приняты новые решения и следует ожидать увольнения чиновников.

"И еще одно. Сейчас определенное кадровое затишье, но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - сказал Зеленский.

Напомним, в среду, 25 января, стало известно об увольнении руководителей прокуратур в пяти регионах Украины.

Напомним, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания), несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламент в декабре 2022 года.

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Владимир Зеленский
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