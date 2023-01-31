Зеленский анонсировал новые отставки среди чиновников
Те чиновники, которые не отвечают требованиям государства и украинского общества, надолго не задержатся на своих должностях. Они будут уволены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, сейчас отслеживается определенное кадровое затишье. Однако вскоре будут приняты новые решения и следует ожидать увольнения чиновников.
"И еще одно. Сейчас определенное кадровое затишье, но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - сказал Зеленский.
Напомним, в среду, 25 января, стало известно об увольнении руководителей прокуратур в пяти регионах Украины.
Напомним, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания), несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламент в декабре 2022 года.
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