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Зеленський анонсував нові угоди про гарантії безпеки у березні

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна вже підготувала активну міжнародну роботу на березень. Буде більше підтримки, угод та зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Вже підготували активну міжнародну роботу на березень: буде більше підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів, - наголосив президент.

Він зауважив, що ключове завдання, щоб Росія втрачала сили, а Україна набувала.

"Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери - відновлювати безпеку. Все для цього робимо. Я дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!", - підсумував Зеленський.

 

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорах йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

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Володимир ЗеленськийГарантії безпеки