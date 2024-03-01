Зеленський анонсував нові угоди про гарантії безпеки у березні

Україна вже підготувала активну міжнародну роботу на березень. Буде більше підтримки, угод та зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Вже підготували активну міжнародну роботу на березень: буде більше підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів, - наголосив президент.
Він зауважив, що ключове завдання, щоб Росія втрачала сили, а Україна набувала.
"Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери - відновлювати безпеку. Все для цього робимо. Я дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!", - підсумував Зеленський.
На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорах йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
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