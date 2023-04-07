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Зеленський анонсував нові санкції проти осіб, які працюють на агресію РФ

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 23:12
Зеленський анонсував нові санкції проти осіб, які працюють на агресію РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада національної безпеки та оборони разом з Урядом готує новий санкційний список осіб, які працюють на агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Апарат РНБО разом з Урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію", - сказав Зеленський.

За словами президента, "вони будуть заблоковані".

Нагадаємо, 1 квітня президент України Володимир Зеленський ухвалив нові санкції Ради нацбезпеки та оборони. Зокрема, обмеження запровадили проти ексголови "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та російського Міністерства фінансів.

Раніше Зеленський заявляв, що санкції, які запроваджує Україна, є частиною глобального тиску на Росію.

Також ми писали, що президент затвердив обмеження проти президента Сирії Башара Асада.

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