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Зеленский анонсировал новые санкции против лиц, работающих на агрессию РФ

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Украина, Пятница 07 апреля 2023 23:12
Зеленский анонсировал новые санкции против лиц, работающих на агрессию РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет национальной безопасности и обороны вместе с Правительством готовит новый санкционный список лиц, работающих на агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Аппарат СНБО вместе с Правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию", - сказал Зеленский.

По словам президента, "они будут заблокированы".

Напомним, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский принял новые санкции Совета нацбезопасности и обороны. В частности, ограничения ввели против эксглавы "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева и российского Министерства финансов.

Ранее Зеленский заявлял, что санкции, вводимые Украиной, являются частью глобального давления на Россию.

Также мы писали, что президент утвердил ограничения против президента Сирии Башара Асада.

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