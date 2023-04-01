Богуслаєв, Мінфін РФ і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції
Президент України Володимир Зеленський ухвалив нові санкції Ради нацбезпеки та оборони. Зокрема, обмеження запровадили проти ексголови "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та російського Міністерства фінансів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.
Згідно з документами, обмеження терміном на 10 років також було запроваджено проти понад 350 компаній з Росії та однієї з тимчасово окупованого Мелітополя.
При цьому, окрім російського Мінфіну, санкції застосували і до Ради Федерації Росії (верхня палата парламенту).
Примітно, що обмеження запровадили не лише проти представників країни-агресора та України, а й проти іранців. Це стосується Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Корпусу вартових ісламської революції та восьми громадян Ірану.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що санкції, які запроваджує Україна, є частиною глобального тиску на Росію.
Також ми писали, що кілька тижнів тому президент затвердив обмеження проти президента Сирії Башара Асада.
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