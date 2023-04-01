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Богуслаєв, Мінфін РФ і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції

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Київ, Субота 01 квітня 2023 15:34
Богуслаєв, Мінфін РФ і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ухвалив нові санкції Ради нацбезпеки та оборони. Зокрема, обмеження запровадили проти ексголови "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та російського Міністерства фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.

Згідно з документами, обмеження терміном на 10 років також було запроваджено проти понад 350 компаній з Росії та однієї з тимчасово окупованого Мелітополя.

При цьому, окрім російського Мінфіну, санкції застосували і до Ради Федерації Росії (верхня палата парламенту).

Примітно, що обмеження запровадили не лише проти представників країни-агресора та України, а й проти іранців. Це стосується Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Корпусу вартових ісламської революції та восьми громадян Ірану.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що санкції, які запроваджує Україна, є частиною глобального тиску на Росію.

Також ми писали, що кілька тижнів тому президент затвердив обмеження проти президента Сирії Башара Асада.

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